Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in einen Malereibetrieb +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Durch einen Einbruch in einen Malereibetrieb in Delmenhorst ist hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Mittwoch, 20. November 2024, 17:15 Uhr, bis Donnerstag, 21. November 2024, 06:30 Uhr, öffneten bislang unbekannte Personen unter Gewalteinwirkung ein Tor des Betriebs in der Annenheider Allee und verschafften sich so Zutritt zu den Geschäftsräumen. Hier nahmen sie diverse Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro an sich und flüchteten. Erste Auswertungen von Überwachungskameras deuteten darauf hin, dass der Einbruch zwischen 00:00 und ungefähr 02:00 Uhr erfolgt sein könnte.

Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Nähe des Tatortes machen kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell