Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen-Mengeringhausen - Einbruch in Lagerhalle

Korbach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (03. September) drangen bislang unbekannte Täter in eine Logistikhalle in Mengeringhausen ein. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu einer Lagerhalle eines Logistikbetriebs in der Landstraße / Ecke Thieler Weg in Mengeringhausen, indem sie eine Scheibe einschlugen. Zuvor hatten sie versucht, ein Fenster aufzuhebeln, was jedoch misslang. In der Halle wurden mehrere Kartons beschädigt, jedoch nichts entwendet. Die Täter verließen die Halle anschließend durch eine Fluchttür.

Bei dem Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Die Polizei in Bad Arolsen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Annika Heuschneider

Polizeioberkommissarin

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell