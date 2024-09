Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Autos zerkratzt, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Die Polizei Frankenberg ermittelt wegen Sachbeschädigung an zwei Autos, die auf dem Parkplatz eines Autohauses in Frankenberg abgestellt waren.

In der Nacht von Montag auf Dienstag (03. September) betraten unbekannte Täter das Außengelände eines Autohauses in der Röddenauer Straße in Frankenberg. Auf dem Außengelände, welches frei zugänglich ist, standen mehrere Fahrzeuge. Die Täter zerkratzten mit einem unbekannten Gegenstand zwei der Fahrzeuge und verließen dann den Tatort. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Annika Heuschneider

Polizeioberkommissarin

