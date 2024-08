FW-Schermbeck: Gebäudebrand in Hünxe

Schermbeck (ots) - Am Donnerstag gegen 12:55 Uhr wurde der Löschzug Schermbeck mit dem Stichwort "Person in Wohnung - Menschenleben in Gefahr" an die Einsatzstelle Gustav-Sack-Straße alarmiert. Noch auf der Anfahrt erfolgte die Rückmeldung, dass ein Eingreifen der Feuerwehr nicht mehr notwendig war. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 13:15 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Schermbeck Jana Loick Mobil: 0151 20984294 E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de ...

