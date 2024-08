Polizei Münster

POL-MS: Unfall auf der A43 - 38-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Münster (ots)

Nach der Kollision mit einem Pkw auf der Autobahn 43 am Sonntagabend (25.08., 21:30 Uhr) ist ein 38-jähriger Motorradfahrer aus Waltrop schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die 22-jährige Autofahrerin aus Nordenham und der Motorradfahrer auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Hannover unterwegs. Am Autobahnkreuz Recklinghausen fuhr der Motorradfahrer hinter dem Wagen der 22-Jährigen von der A2 ab, um die Fahrt auf der A43 in Fahrtrichtung Münster fortzusetzen. Beide Fahrzeuge passierten den Kreisel und wechselten vom Beschleunigungsstreifen auf die Parallelfahrbahn zur A43. Hier musste die 22-Jährige verkehrsbedingt abbremsen. Der 38-Jährige fuhr auf ihren Wagen auf und stürzte. Die 22-Jährige blieb unverletzt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell