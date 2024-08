Polizei Münster

POL-MS: Fußball und Versammlungen am Samstag - Verkehrsbehinderungen sind zu erwarten

Münster (ots)

Zwei Versammlungen und das Fußballspiel Preußen Münster gegen den 1. FC Kaiserslautern werden am Samstag (24.8.) für Verkehrsstörungen im innerstädti-schen Bereich sorgen. Um 13:00 Uhr ist Anpfiff im Preußenstadion. Rund um die Hammerstraße ist deshalb bereits am Vormittag mit Behinderungen aufgrund der anreisenden Fans zu rechnen. Rund 12.000 Zuschauer werden zur Heimpartie im Preußenstadion erwartet.

Bereits um 11:00 Uhr startet eine Versammlung mit rund 1000 Teilnehmern an den Aasee-Kugeln. Der anschließende Aufzug führt über die Weseler Straße, Aegidiistraße, die Promenade bis zum Ludgerikreisel, über Schorlemer Straße, Bahnhofstraße weiter bis zum Servatiiplatz, noch einmal auf die Promenade und über die Windthorstraße bis zum Abschlusskundgebungsort auf der Stubengasse.

Um 14:00 Uhr startet der Christopher Streetday (CSD) mit einer erwarteten Teilneh-merzahl von rund 10.000 Personen an der Bismarckallee. Der Aufzug läuft über die Weseler Straße, Moltkestraße durch den Ludgerikreisel bis zur Von-Steuben-Straße, vorm Bahnhof her bis zum Servatiiplatz, über die Salzstraße noch einmal auf die Promenade und über die Windthorststraße/Stubengasse zum Einlauf auf den Prin-zipalmarkt. Die Versammlung ist bis 20:00 Uhr angemeldet.

Besucher, die am Samstag zum Einkaufsbummel in Münsters Innenstadt kommen möchten, sollten für An- und Abreise mehr Zeit einplanen. Am schnellsten und ein-fachsten geht es am Samstag im innerstädtischen Bereich mit dem Rad oder zu Fuß voran.

Die Polizei geht nach jetzigem Kenntnisstand von einem friedlichen Verlauf aller Veranstaltungen aus. Sowohl in der Stadt als auch rund ums Stadion werden Kräfte der Polizei im Einsatz sein.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell