Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Zugreisender zieht Aufmerksamkeit der Bundespolizei auf sich

Dresden (ots)

Am Montagmittag (01.07.2024) kontrollierten Bundespolizisten, im Eurocity-Zug Richtung Prag, einen 24-Jährigen, als er desorientiert umherirrte und vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand.

Es stellte sich heraus, dass er eine beträchtliche Menge an Betäubungsmitteln in seinem Gepäck hatte. Die Polizisten fanden mehrere Packungen verschreibungspflichtiger Medikamente und etwas über 90 Gramm Cannabisprodukte in seinem mitgeführten Gepäck.

Der Libysche Staatsangehörige wurde vorläufig festgenommen und zur Bundespolizeiwache am Dresdner Hauptbahnhof gebracht.

Die Bundespolizei Dresden leitete gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz und das Konsumcannabisgesetz ein.

