POL-MS: Kontrolle im Bahnhofsbereich - Polizei findet Diebesgut und Falschgeld

Münster (ots) - Am Mittwochmittag (21.08., 12:45 Uhr) haben Polizeibeamte nach einer Tat an der Friedrich-Ebert-Straße einen 66-jährigen Fahrraddieb gestellt. Ein aufmerksamer Münsteraner beobachtete den 66-Jährigen, der gerade ein Mountainbike aufbrach und anschließend in Richtung Hafenstraße flüchtete. Durch den Zeugen alarmierte Polizisten konnten ihn dort ...

