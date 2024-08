Polizei Münster

POL-MS: Aufmerksamer Zeuge beobachtete Fahrraddiebstahl - Polizei stellt 66-Jährigen

Münster (ots)

Am Mittwochmittag (21.08., 12:45 Uhr) haben Polizeibeamte nach einer Tat an der Friedrich-Ebert-Straße einen 66-jährigen Fahrraddieb gestellt. Ein aufmerksamer Münsteraner beobachtete den 66-Jährigen, der gerade ein Mountainbike aufbrach und anschließend in Richtung Hafenstraße flüchtete. Durch den Zeugen alarmierte Polizisten konnten ihn dort stellen. Die Beamten konnten das Mountainbike an den rechtmäßigen Eigentümer übergeben. Den 66-Jährigen mit iranischer und deutscher Staatsangehörigkeit erwartet nun ein Strafverfahren.

