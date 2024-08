Polizei Münster

POL-MS: Zeuge erwischt Fahrraddieb - 39-Jähriger in Gewahrsam genommen

Münster (ots)

Ein aufmerksamer Ordnungsamtsmitarbeiter hat am Dienstagmorgen (20.08., 08:15 Uhr) an der Kreuzung Bahnhofstraße/Berliner Platz einen Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt. Polizisten nahmen den Mann in Gewahrsam.

Nach Angaben des Ordnungsamtsmitarbeiters bekam er mit, wie ein Mann ein hochwertiges Fahrrad aus einem Fahrradständer entwendete. Er sprach den Verdächtigen an. Der Mann flüchtete ohne das Fahrrad in ein Parkhaus an der Bahnhofstraße. Dort trafen die alarmierten Polizisten den 39-Jährigen Mann mit deutscher und russischer Staatsbürgerschaft an. Er trug unter anderem mehrere Fahrradklingeln bei sich.

Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Aufgrund der Alkoholisierung und seines uneinsichtigen Verhaltens nahmen die Beamten den 39-Jährigen in Gewahrsam.

