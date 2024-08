POL-MS: E-Scooter und Pkw kollidieren auf Weseler Straße - Polizei sucht Autofahrer

Münster (ots) - Nachdem ein 46-jähriger Brite aus Münster und sein 17-jähriger deutsch-britischer Sohn in einem Club am Hawerkamp am Sonntagabend (18.08.) randaliert hatten, hat der Abend für die Männer im Polizeigewahrsam und Krankenhaus geendet. Da der 46-Jährige in der Diskothek Gläser und Flaschen zerstört und randaliert hatte, sprach ihm der Clubbetreiber ...

mehr