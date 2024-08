Polizei Münster

POL-MS: Versuchter Einbruch am Alten Steinweg - Polizisten nehmen zwei Tatverdächtige fest

Münster (ots)

Aufmerksame Zeugen haben am Sonntagmorgen (18.08., 6:30 Uhr) die Polizei alarmiert und damit einen Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft am Alten Steinweg verhindert. Sie hatten zwei vermummte Tatverdächtige beobachtet, die versuchten, mit Hilfe von Werkzeugen eine Tür des Bekleidungsgeschäfts zu öffnen.

Als die Polizisten am Tatort eintrafen, flüchteten die beiden Männer in Richtung Kirchherrengasse. Nach kurzer, fußläufiger Verfolgung gelang es den Beamten, die beiden Beschuldigten zu stellen und vorläufig festzunehmen.

Die 35 und 44 Jahre alten Männer mit serbischer Staatsangehörigkeit erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell