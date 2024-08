Polizei Münster

POL-MS: Kollision zwischen Fahrrad und Pkw an der Hafenstraße - Polizei sucht Radlerin

Münster (ots)

Nach einem Unfall zwischen einer bislang unbekannten Fahrradfahrerin und einem 43-jährigen Pkw-Fahrer an der Kreuzung Hafenstraße/Albersloher Weg am Sonntagabend (18.08., 20 Uhr) ist die Polizei auf der Suche nach der beteiligten Frau.

Dem 43-jährigen Mann aus Münster zufolge beabsichtigte er, mit seinem Toyota von der Hafenstraße auf den Albersloher Weg abzubiegen. Als die zunächst für ihn rot zeigende Ampel auf Grün wechselte, fuhr er an. Zeitgleich war die Radfahrerin in derselben Fahrtrichtung auf der Hafenstraße unterwegs und überquerte die Ampel. Zeugenaussagen zufolge soll diese rot gezeigt haben. Auto und Fahrrad kollidierten. Die unbekannte Frau stürzte und verletzte sich. Anschließend unterhielt sie sich mit einem Zeugen, stieg wieder auf ihr Fahrrad und entfernte sich in Richtung Hansaring. An dem Pkw entstand ein Sachschaden.

Nach Angaben von Zeugen war die Unbekannte Anfang 40, zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß, sehr dünn und hatte ihre blonden, lockigen Haare zu einem Dutt gebunden. Sie soll zum Unfallzeitpunkt ein schwarzes Tanktop und eine dunkle Hose getragen haben. Durch den Unfall soll sie sich eine blutende Wunde am Ellenbogen zugezogen haben. Sie fuhr ein dunkles Damenrad mit einem Lenkerkorb.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, sowie die unbekannte Radfahrerin, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell