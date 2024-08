Polizei Münster

POL-MS: Warnung vor Betrugsmasche "Falscher Telekom-Mitarbeiter"! Die Polizei Münster sucht Zeugen.

Münster (ots)

Ein unbekannter Täter hat sich am Mittwoch (21.08., 12:30 Uhr) mit der Betrugsmasche "Falscher Telekom-Mitarbeiter" Zutritt in das Reihenhaus eines 74-Jährigen in Angelmodde verschafft und 3.000 Euro gestohlen.

Der Senior gab an, dass ein vermeintlicher Telekom-Mitarbeiter an seiner Haustür geklingelt habe und angab, dass er einige Leitungen überprüfen und gegebenenfalls ein Angebot für neue Leitungen machen wolle. Der Besuch sei durch das Unternehmen nicht angekündigt worden. Der unbekannte Mann habe im Wohnzimmer auf dem Sofa Platz nehmen dürfen. Neben dem Sofa habe eine braune Handtasche mit 3.000 Euro Bargeld gestanden. Die Tasche als auch das Geld seien nach Verabschiedung des Unbekannten nicht mehr da gewesen.

Der unbekannte Mann soll laut Beschreibung des Münsteraners etwa Mitte 40 Jahre alt gewesen und ein südeuropäisches Aussehen gehabt haben. Er habe einen dunklen Anzug und einen 3-Tage-Bart getragen.

Wer zum besagten Tatzeitpunkt den beschriebenen Mann oder etwas anderweitig Auffälliges im Bereich Angelmodde bemerkt hat, wird gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Münster unter der Rufnummer 0251 275 0 zu melden.

Potentielle Täter nutzen häufig die Unbedarftheit älterer Menschen aus. Die Polizei Münster warnt demnach vor dieser und weiteren Betrugsmaschen. Zeigen Sie ein gesundes Misstrauen gegenüber Personen, die Sie nicht kennen. Bei Unsicherheit kontaktieren Sie Familienangehörige, Freunde oder die Polizei!

Weitere Präventionshinweise stellt die Polizei Münster auf ihrer Internetseite zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/praevention-von-straftaten-zum-nachteil-von-seniorinnen-und-senioren

