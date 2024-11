Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Alkoholisierter Mann verursacht Verkehrsunfall

Delmenhorst (ots)

Ein alkoholisierter Mann hat am Donnerstag, 21. November 2024, 16:40 Uhr, einen Verkehrsunfall in Delmenhorst verursacht.

Der 63-jährige Delmenhorster war mit einem VW auf dem Riedeweg in Richtung Hasport unterwegs und wollte nach links in den Brendelweg einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 40-jährigen Bremerin, die den Brendelweg mit einem Audi in Richtung Adelheider Straße befuhr.

Durch den Zusammenstoß entstanden lediglich geringe Schäden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro. Allerdings stellten Beamte der Polizei Delmenhorst bei der Dokumentation des Unfalls fest, dass vom 63-Jährigen Alkoholgeruch ausging. Ein durchgeführter Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,56 Promille. Gegen den Delmenhorster wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden, seinen Führerschein behielt die Polizei ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell