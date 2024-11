Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Fahrtüchtigkeit"

Delmenhorst (ots)

Aufgrund der hohen Zahl an Unfällen mit schwer und tödlich verletzten Personen führt die Polizei verstärkte Maßnahmen zur Verkehrsüberwachung durch. Im Fokus steht dabei neben Geschwindigkeitskontrollen insbesondere die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit. Beides gilt als Hauptunfallursache (Beispiele wurden erst heute veröffentlicht: Brake: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/5914333 Delmenhorst: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/5914456).

Beamte der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch haben nun eine erneute Fortbildung zum Thema "Fahrtüchtigkeit" veranstaltet. Während am Mittwoch, 20. November 2024, theoretische Grundlagen vermittelt wurden, folgte am Donnerstag, 21. November 2024, die Umsetzung in die Praxis. In der Zeit von 17:00 bis 23:00 Uhr waren sie als mobile Teams im Stadtgebiet von Delmenhorst unterwegs, banden aber auch die B75, die Autobahn 28 und Straßen der nahen Landkreise Oldenburg, Wesermarsch und Diepholz in ihre Kontrolltätigkeit mit ein.

Erfreulich war, dass trotz einer hohen Anzahl an überprüften Personen und Fahrzeugen nur relativ wenige Verstöße festgestellt werden mussten. Zwei Autofahrer waren alkoholisiert im Stadtgebiet Delmenhorst unterwegs. Beide wiesen einen Alkoholwert von über 0,5 Promille auf und müssen sich auf ein Bußgeld und ein Fahrverbot einstellen. Gleiches gilt für einen Autofahrer im Stadtgebiet von Delmenhorst, der unter dem Einfluss von Cannabis gestanden haben könnte. Ein weiterer Fahrer auf der B75 war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Auch zukünftig werden im Inspektionsbereich ähnliche Kontrollen stattfinden, um gravierende Verstöße gegen die Verkehrsordnung feststellen und ahnden zu können. Die Anzahl schwerer Verkehrsunfälle soll so verringert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell