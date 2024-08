POL-PDLD: Germersheim - Unfall zwischen Traktor und Motorrad

Landau (ots) - Am 08.08.2024, zwischen 13 und 16 Uhr, wurde ein im Nordring parkender Audi A3 durch einen bislang unbekannten PKW beim Vorbeifahren am linken Außenspiegel beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

