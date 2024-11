POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wardenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Delmenhorst (ots) - Am 22.11.2024, gegen 11:20 Uhr, ereignete sich auf der Uhlhorner Straße in Dötlingen-Brettorf ein Verkehrsunfall. Eine 66jährige Frau aus der Gemeinde Großenkneten war mit ihrem Pkw Ford auf dem Bareler Weg in Brettorf unterwegs und beabsichtigte die Uhlhorner Straße in Richtung der Straße Neddenhüsen zu überqueren. Dabei kam es zur ...

mehr