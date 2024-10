POL-VIE: Unfall an Autobahnabfahrt - Vier Personen verletzt

Kempen (ots) - In der Nacht zu Montag, dem 14. Oktober, kam es kurz nach Mitternacht zu einem Unfall in der Vorster Straße in Kempen. Ein 24-jähriger Kempener fuhr mit seinem Pkw auf der Vorster Straße in Richtung Kempener Außenring und wollte an einer Ampel rechts in die Oedter Straße abbiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 19-Jährigen Radfahrer, ebenfalls aus Kempen, der aus der gleichen Richtung ...

mehr