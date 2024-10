Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Tennisclub - Die Polizei sucht Hinweise!

Viersen-Süchteln (ots)

Zwischen Freitag, dem 11. Oktober, 16 Uhr, und Samstag, dem 12. Oktober, 8:40 Uhr, wurde in einen Tennisclub in der Straße "Am Nachtigallenwäldchen" in Süchteln eingebrochen. Vermutlich verschafften sich die Täter über ein Fenster Zugang zum Gebäudeinneren und durchsuchten verschiedene Räume. Gestohlen wurde Bargeld. Haben Sie in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (879)

