POL-VIE: 12-jähriger Junge vermisst - Haben Sie ihn gesehen?

Willich (ots) - Zwischen Mittwoch, dem 9. Oktober, und Donnerstag, dem 10. Oktober, kam es zum Diebstahl eines Lkws. In der Zeit zwischen 16:25 Uhr und 8 Uhr am nächsten Morgen entwendete mindestens eine unbekannte Person den Lkw in der Charles-Wilp-Straße in Willich. Haben Sie den Lkw des Herstellers IVECO mit Mönchengladbacher Kennzeichen in diesem Zeitraum gesehen oder können Hinweise zum Diebstahl geben? Dann ...

