Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Lkw gestohlen - Haben Sie Hinweise?

Willich (ots)

Zwischen Mittwoch, dem 9. Oktober, und Donnerstag, dem 10. Oktober, kam es zum Diebstahl eines Lkws. In der Zeit zwischen 16:25 Uhr und 8 Uhr am nächsten Morgen entwendete mindestens eine unbekannte Person den Lkw in der Charles-Wilp-Straße in Willich. Haben Sie den Lkw des Herstellers IVECO mit Mönchengladbacher Kennzeichen in diesem Zeitraum gesehen oder können Hinweise zum Diebstahl geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (875)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell