Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Nachtragsmeldung zu tödlichem Verkehrsunfall

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Dienstag hat ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Isaccea in Rumänien einen 86-jährigen Fahrradfahrer aus Venlo angefahren. Der Niederländer starb noch am Unfallort. Wir berichteten darüber in unserer Meldung 866.

Der Rumäne war zunächst festgenommen worden. Weil er selbst auch leichte Verletzungen davongetragen hatte, wurde er am Mittwochmorgen unter Bewachung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm dann am Nachmittag der Untersuchungshaftbefehl verkündet. Ihm wird fahrlässige Tötung und Unfallflucht vorgeworfen. Außerdem laufen gegen ihn Ermittlungen wegen der Beteiligung an einem Diebstahl. in einem Autohaus in Kaldenkirchen am 5. Oktober. Die Ermittlungen dauern an. /hei (872)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell