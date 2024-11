Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Großenkneten-Ahlhorn - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Delmenhorst (ots)

Am 23.11.2024, gegen 00:50 Uhr, kam es auf der Großenkneter Straße in Ahlhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 27jähriger Mann aus dem Landkreis Cloppenburg schwer verletzt wurde. Der 27jährige befuhr mit seinem Pkw VW die Großenkneter Straße in Fahrtrichtung Ahlhorn. Im Verlauf einer Rechtskurve kommt der Fahrzeugführer mutmaßlich aufgrund von Winterglätte nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert frontal mit einem Straßenbaum. Durch die Wucht des Aufpralls wird der 27-jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der stark beschädigte Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ca. 7300 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell