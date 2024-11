Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Fahrzeugführer entfernt sich unerlaubt - ZEUGENAUFRUF

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 23.11.2024 gegen 21:10 Uhr, beabsichtigte ein 83-jähriger Fußgänger im Bereich der Fußgängerampel "Bismarckplatz" / Ecke "Am Stadtwall" die Fahrbahn in Rtg. "Rudolf-Königer-Str. zu überqueren. Dabei wurde er offensichtlich von einem Kraftfahrzeug erfasst, das zuvor aus der Str. "Am Stadtwall" gekommen war, um nach links abzubiegen. Infolge der Kollision wurde der Fußgänger bis auf den Geh-/Radweg geschleudert und erlitt schließlich schwere Kopf- und Beinverletzungen, ohne in Lebensgefahr zu schweben. Der Fußgänger war ansprechbar und wurde mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Der Kraftfahrzeugführer hingegen setze seine Fahrt in Rtg. Bismarckstr. fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein oder überhaupt nur Hilfemaßnahmen eingeleitet zu haben. Neben einem bereits bekannten Zeugen, der den Sachverhalt aus einiger Entfernung beobachtet hatte, werden etwaige weitere Zeugen oder Hinweisgeber dringend gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

