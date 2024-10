Polizei Hagen

POL-HA: Motorradpolizistin zieht Mann ohne Führerschein aus dem Verkehr

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Donnerstag, 10.10.2024, bemerkte eine Motorradpolizistin gegen 12 Uhr einen VW auf dem Graf-von-Galen-Ring, der über eine rote Ampel fuhr. Der PKW war in einem schlechten Zustand. Unter anderem fehlten ein Außenspiegel und die komplette Heckscheibe. Der Fahrer (24) besaß keinen Führerschein. Er gab an, keine Zeit für eine Polizeikontrolle zu haben. Die Polizistin stellte fest, dass die Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren und das Fahrzeug nicht versichert war. Sie nahm den 24-Jährigen vorläufig fest, stellte das Auto sicher und legte eine Anzeige vor. (hir)

