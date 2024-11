Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Drei Leichtverletzte und Sachschaden; Einbruch in Asia-Imbiss: Besenstiel als Tatmittel; Fußgänger von Fahrzeug überrollt und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Fußgänger von Fahrzeug überrollt - Großkrotzenburg

(cb) Ein 86 Jahre alter Fußgänger war am Mittwochmittag auf dem Parkplatz in der Schulstraße unterwegs, als er gegen 12.25 Uhr von einem Fahrzeugführer mit seinem schwarzen Mercedes erfasst wurde. Durch den Zusammenstoß stürzte der Rentner. In der Folge überfuhr der 80 Jahre alte mutmaßliche Unfallverursacher den am Boden liegenden Senior, wobei dieser Brüche an den Beinen erlitt. Der Verletzte wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Polizei in Großauheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 9597-0 entgegen.

2. Drei Leichtverletzte und Sachschaden - Gründau / Rothenbergen

(tk) Am frühen Mittwochabend ereignete sich auf der Niedergründauer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden und ein Sachschaden von rund 20.000 Euro entstand. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 32-Jähriger kurz nach 19 Uhr in seinem gelben Fiat auf der Schillerstraße unterwegs und beabsichtigte, nach rechts auf die Niedergründauer Straße in Richtung Niedergründau einzubiegen. Hierbei übersah er wohl den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten BMW, an dessen Steuer eine 38-Jährige saß. Es kam beim Einbiegevorgang im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Die Fahrerin des BMW und ihre Beifahrerin kamen nach dem Unfall mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. Die Beifahrerin des 32-Jährigen Fiat-Fahrers wurde ebenfalls leicht verletzt. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0.

3. Einbruch in Asia-Imbiss: Besenstiel als Tatmittel - Gelnhausen

(lei) Sie wollten dort weder etwas essen, geschweige denn sauber machen: Mit dem Stiel eines Besens haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch versucht, in einen Asia-Imbiss in der Straße "Am Ziegelturm" einzubrechen. Mit dem Kehrgerät wollten sie ein Fenster zu dem Restaurant aufhebeln, das klappte jedoch zunächst nicht. Sie drückten kurzerhand ein anderes Fenster auf und stiegen darüber letztlich doch in die Gaststätte ein. Dort sackten sie etwas Bargeld sowie zwei Messer ein, ehe sie verschwanden. Der Sachschaden und die Beute belaufen sich jeweils auf 150 Euro. Die Kriminalpolizei, die vor Ort Spuren suchte und auch den Besensteil sicherstellte, sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Eindringlinge geben können (06181 100-123).

4. Silberner Mitsubishi angedotzt - Linsengericht/Altenhaßlau

(cb) Die Polizei in Gelnhausen hat die Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen, welche sich in der Mühlenstraße ereignete. Der Fahrzeugführer parkte seinen silbernen Space Star am Montag, gegen 16 Uhr, am Fahrbahnrand ab. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug, am Dienstag gegen 14 Uhr, musste dieser Beschädigungen an seinem Fahrzeug feststellen. Ersten Erkenntnissen zufolge touchierte der Unbekannte beim Vorbeifahren den silbernen Wagen und flüchtete anschließend, ohne seinen Plichten nachzukommen. Zur Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Informationen vor. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 an die Ermittler in Gelnhausen.

5. Einbrecher flüchtete mit Bargeld und Schmuck - Wächtersbach

(cb) Als eine Hausbewohnerin am Dienstabend, gegen 18.15 Uhr, in ihr Haus "Am Roten Berg" (einstellige Hausnummern) zurückkehrte, fand sie durchwühlte Schubladen und Schränke in sämtlichen Räumen vor. Die Frau hatte ihr Haus am Morgen, gegen 7.45 Uhr, verlassen. Während ihrer Abwesenheit verschaffte sich ein bislang Unbekannter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt in das Einfamilienhaus. Dort durchsuchte er sämtliche Räume nach Wertgegenständen und flüchtete nach der Tat mit dem aufgefundenen Bargeld und Schmuck. Der entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Zeugen setzen sich bitte mit den Beamten des Fachkommissariats unter der Rufnummer 06181 100-123 in Verbindung.

Offenbach, 28.11.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell