Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kind von Auto erfasst

Bremen (ots)

Montagmittag hielt ein Linienbus an der Haltestelle in der Kranluckener Straße in Bremen. Ein 8-jähriges Kind stieg aus und wollte vor dem Bus die Straße überqueren. Eine 32-jährige Autofahrerin fuhr zur gleichen Zeit links an dem Bus vorbei. Es kam zum Zusammenstoß bei dem das Kind leicht verletzt wurde und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Am Pkw entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell