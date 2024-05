Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim - A 81

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto kommt von Fahrbahn ab (17.05.2024)

Bad Dürrheim, A 81 (ots)

Zu einem Unfall ist es auf der Autobahn 81 bei Bad Dürrheim am Dienstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr gekommen. Zwischen den Anschlussstellen Bad Dürrheim und Geisingen kam ein 23-jährige Mercedes Sprinter-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, kippte mit seinem Auto um und prallte gegen eine Leitplanke und Wildschutzzaun. Als Grund für das Abkommen gab der Fahrer an, dass ihn eine Wespe ablenkte, die im Fahrerhaus umherflog. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Der junge Mann verletzte sich durch den Unfall nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell