Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Täterfestnahme nach Diebstahl aus Garage ; Zeugensuche nach Böllerwurf: Radlerin musste ausweichen; Spieltische und Bargeld von Einbrechern mitgenommen und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

In eigener Sache:

(fg) Polizeioberkommissar Norman Fischer hospitiert für die nächsten beiden Wochen bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen. Seine Pressemitteilungen firmieren unter dem Kürzel "nf".

1. Täterfestnahme nach Diebstahl aus Garage - Offenbach am Main

(nf) Er soll am Freitagvormittag eine Garage in der Bettinastraße (50er Hausnummern) betreten und Maschinen im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen haben. Bei einer Kontrolle im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte der mutmaßliche Täter, ein 55 Jahre alter Mann ohne festen Wohnsitz, vorläufig festgenommen werden. Zudem fanden die Ordnungshüter bei der anschließenden Durchsuchung die offenbar zuvor entwendeten Maschinen. Der Tatverdächtige musste mit zur Wache. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls dauern derzeit an.

2. Beim Überholen Fahrradfahrer touchiert: Hinweise erbeten - Offenbach

(nf) Ein grauer Ford mit dem polnischen Teilkennzeichen "LLU" touchierte mit seinem Außenspiegel beim Überholen am Samstagnachmittag, gegen 16.25 Uhr, einen Fahrradfahrer im Bereich des Marktplatzes und flüchtete anschließend. Der 39 Jahre alte Radler aus Offenbach verletzte sich an seiner linken Hand. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 069 898-5699.

3. Zeugensuche nach Böllerwurf: Radlerin musste ausweichen - Mühlheim am Main

(fg) Anfang November kam es in der Schillerstraße zu einem Böllerwurf aus einem dortigen Wohnhaus (80er Hausnummern), weshalb die Polizei wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt und weitere Zeugen sucht. In der kürzlich stattgefundenen Vernehmung gab die 49 Jahre alte Geschädigte an, am Mittwochabend (6. November 2024), gegen 20.30 Uhr, von ihrer Arbeitsstelle nach Hause geradelt zu sein. In der Schillerstraße habe ein Kind aus einem dortigen Wohnhaus sodann einen Böller geworfen, der unmittelbar neben ihr explodierte. Aufgrund dessen habe sie reflexartig ausweichen müssen und sei auf die dortige Fahrspur geraten. Ein Autofahrer habe ebenfalls ausweichen müssen; es kam nicht zum Zusammenstoß. Die Frau aus Mühlheim blieb unverletzt. Nach ihren Angaben haben drei Kinder und mindestens ein Autofahrer den Vorfall beobachtet. Diese potentiellen Zeugen sowie weitere Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06108 6000-0 auf der Wache der Polizeistation in Mühlheim am Main.

4. Kontrolle an Wildgefahrenstrecke: Audi-Fahrerin deutlich zu schnell unterwegs - Dietzenbach / Bundesstraße 459

(fg) Mit 145 bei erlaubten 70 Stundenkilometern war eine Audi-Fahrerin in der Nacht zum Freitag bei einer Geschwindigkeitsmessung an der Bundesstraße 459 in Richtung Stadtmitte Dietzenbach aufgefallen. Zwischen 23 und 0.45 Uhr führten drei Streifenbesatzungen Messungen an der ausgewiesenen Wildgefahrenstrecke durch; dort war es in der Vergangenheit schon zu Zusammenstößen zwischen Verkehrsteilnehmern und Wildtieren gekommen. Im Rahmen der knapp zweistündigen Kontrolle ahndeten die Ordnungshüter sieben Geschwindigkeitsverstöße. Das Schadensausmaß bei einem Wildunfall mit einer Geschwindigkeit von 145 bei erlaubten 70 Stundenkilometern wäre enorm gewesen. Auf die Frau kommen nun ein mehrmonatiges Fahrverbot, ein Bußgeld sowie zwei Punkte im Fahreignungsregister zu.

5. Sachbeschädigung durch Feuer: Wer hat etwas gesehen? - Dietzenbach

(fg) Drei Brände sorgten am Sonntagabend für Einsätze der Feuerwehr und der Polizei. Ein Unbekannter zündete gegen 21.40 Uhr offenbar den Inhalt einer Wertstofftonne in der Babenhäuser Straße (30er Hausnummern) an. Daraufhin begab sich der Unbekannte, so die derzeitigen Erkenntnisse, in die Rodgaustraße und setzte einen Sperrmüllsessel, welcher zwischen zwei großen Altpapiercontainern stand, an. Anschließend brannte der Inhalt eines Altpapiercontainers in der Heppenheimer Allee. Die Polizei ermittelt in den drei Fällen wegen Sachbeschädigung durch Feuer und ist unter der Rufnummer 06074 837-0.

6. Renault während zehn Minuten Parkdauer beschädigt - Dreieich / Dreieichenhain

(cb) Einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher, als dieser am Freitag einen schwarzen Renault Clio beschädigte. Die Fahrzeuginhaberin parkte ihren schwarzen Kleinwagen gegen 12.30 auf dem Parkplatzgelände eines Lebensmittelmarktes in der Industriestraße (einstellige Hausummern) und musste nur zehn Minuten später feststellen, dass ihr Fahrzeug im hinteren Bereich beschädigt wurde. Ersten Erkenntnissen nach beschädigte der Unbekannte den Clio beim Ein- oder Ausparken auf der Beifahrerseite im Bereich des hinteren Radkastens. Ohne seinen Pflichten nachzukommen, flüchtete dieser anschließend. Die Beamten der Polizei in Langen nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06103 9030-0 entgegen.

7. Auf Pannenfahrzeug aufgefahren: Zwei Verletzte - Rodgau / Bundesstraße 45

(fg) Offenbar aufgrund einer Panne kam eine 41 Jahre alte Frau aus Rodenbach am Sonntagabend auf der Bundesstraße 45 in Höhe der Fahrbahnteilung der Hauptfahrbahn Richtung Hanau und dem Zubringer zum Tannenmühlkreisel mit ihrem roten Citroen Berlingo zum Stehen. Eine 32-Jährige übersah offenbar den bereits stehenden Wagen und fuhr diesem auf. Der Unfall, bei dem ein Schaden von rund 13.000 Euro entstand, ereignete sich gegen 20.20 Uhr. Die B45 war zwischen der Anschlussstelle Froschhausen und dem Tannenmühlkreisel für 50 Minuten voll gesperrt. Die 32 Jahre alte Audi-Fahrerin kam ebenso wie die 41-Jährige in ein Krankenhaus. Weitere Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte auf der Wache der Polizeiautobahnstation unter der Rufnummer 06183 91155-0.

8. Spieltische und Bargeld von Einbrechern mitgenommen - Rodgau / Dudenhofen

(cb) Das Einbruchskommissariat in Offenbach sucht Zeugen, welche Hinweise zu einem Einbruch in eine Shisha-Bar am Samstagabend machen können. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich Unbekannte, gegen 23.30 Uhr, Zutritt zu der Bar in der Nieuwpoorter Straße (100er Hausnummern), wo sie gewaltsam mehrere Spielautomaten öffneten und das darin befindliche Bargeld klauten. Des Weiteren sollen sie zwei Spieltische mitgenommen haben; wie sie diese abtransportierten ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Die Einbrecher richteten hohen Sachschaden an. Hinweise bitte an die Kripo-Hotline 069 8098-1234.

9.Einbrecher gelangten über Terrassentür ins Haus - Rödermark / Ober-Roden

(cb) Am Sonntag, zwischen 11.20 Uhr und 21 Uhr, gelangten Einbrecher über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in ein Haus in der Dahlienstraße (einstellige Hausnummern) und richteten hierbei einen Sachschaden von ungefähr 300 Euro an. Im Inneren des Einfamilienhauses durchsuchten die Langfinger sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Mit dem aufgefundenen Bargeld und Schmuck flüchteten sie anschließend. Die Ermittler des Fachkommissariats bitten unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

10. Zeugen gesucht: Einbrecher waren unterwegs - Egelsbach

(cb) Das Einbruchskommissariat überprüft derzeit, ob es zwischen drei ähnlich gelagerten Taten in Egelsbach einen möglichen Tatzusammenhang gibt. Bei der ersten Tat, welche sich zwischen Montag (25. November) und vergangenem Freitag ereignete, verschafften sich Unbekannte Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Thüringer Straße (einstellige Hausnummern). Erste Ermittlungen ergaben, dass die Einbrecher über die Garage auf einen Balkon kletterten und anschließend gewaltsam die Balkontür öffneten. Der Sachschaden beträgt etwa 900 Euro. Aus der Wohnung im ersten Obergeschoss klauten sie anschließend Bargeld. Bei einer weiteren Tat, welche sich am Freitag, zwischen 17.45 Uhr und 19.15 Uhr, ereignete, hebelten Unbekannte ein Fenster im gleichen Mehrfamilienhaus auf und verschafften sich dadurch Zutritt in eine dortige Erdgeschosswohnung. Hier durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Die Ganoven flüchteten anschließend mit ihrer Beute, bestehend aus Schmuck und Bargeld. Der hier entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Ebenfalls am Freitag kam es in der Straße "Im Brühl" (einstellige Hausnummern) zu einem Einbruchsversuch. Der unbekannte Einbrecher war gegen 20 Uhr dabei, die Terrassentür des Einfamilienhauses aufzuhebeln, als ein aufmerksamer Nachbar merkwürdige Geräusche vernahm. Er begab sich kurzentschlossen zum Nachbarhaus, wo er den Unbekannten überraschte; dieser flüchtete daraufhin. Der Einbrecher soll zwischen 20 und 30 Jahren alt und ungefähr 1,80 Meter groß sein. Er soll eine sportliche Statur haben. Laut Zeugenhinweisen soll er mit einer dunkelblauen Mütze und einer dunkelgrünen Bomberjacke bekleidet gewesen sein. Sachdienliche Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 entgegen.

11. Einbrecher klauten Schmuck und Auto - Hainburg / Hainstadt

(cb) Bei ihrer Rückkehr am Samstag gegen 2.05 Uhr mussten Hausbesitzer der Straße "Am Waldmorgen" feststellen, dass Einbrecher ihr Haus heimgesucht hatten und neben Bargeld und Schmuck auch das Auto geklaut hatten. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich die Ganoven über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt in das Haus. Dort durchsuchten sie dann sämtliche Räume. Sie nahmen einen Tresor sowie den auf dem Grundstück geparkten schwarzen Jeep Grand Cherokee, an dem OF-Kennzeichen angebracht waren, mit. Die Ermittler nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

12. Unbekannter beschädigte zahlreiche Autos - Hainburg / Klein-Krotzenburg

(fg) Schlank, etwa 20 Jahre alt, 1,70 Meter groß und dunkel gekleidet: so lautet die Personenbeschreibung eines Unbekannten, der am frühen Sonntagmorgen in Klein-Krotzenburg mehrere Fahrzeuge beschädigt haben soll. Gegen 3.20 Uhr meldete sich ein Anwohner der Buchenstraße und gab an, dass die Person an mindestens zehn geparkten Autos die Außenspiegel abgetreten hätte. Offensichtlich war der Täter auch noch in der Kennedystraße, der Sudetenstraße und der Straße "Südring" zugange. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt zu melden.

