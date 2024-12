POL-OF: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest: Ermittlungen wegen Verdacht des Raubes; Überbreiter Laster unterwegs; Seniorin mit Zetteltrick überrumpelt und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest: Ermittlungen wegen Verdacht des Raubes; Überbreiter Laster unterwegs; Seniorin mit Zetteltrick überrumpelt und mehr

Stadt und Kreis Offenbach

1. Überbreiter Laster unterwegs - Bundesautobahn 3 / Tank- und Rastanlage Weißkirchen

(cb) Ein auffällig breiter Sattelzug konnte am Montagvormittag durch Beamte der Verkehrsinspektion auf der Bundesautobahn 3, in Fahrtrichtung Köln auf der dortigen Tank- und Rastanlage Weißkirchen angehalten und kontrolliert werden. Der 40-Tonner hatte drei Maschinen für den Überseetransport geladen und war auf dem Weg von Pilsen (Tschechische Republik) nach Antwerpen (Belgien). Der Transport hatte eine Gesamtbreite von 3,15 Meter statt erlaubten 2,55 Meter. Für eine Fahrt mit Überbreite ist eine Ausnahmegenehmigung notwendig; diese lag hier jedoch nicht vor, weshalb dem Gespann vorerst die Weiterfahrt untersagt wurde. Die Polizeibeamten führten eine Vermögensabschöpfung in Höhe von 3.500 Euro durch. Der 35-jährige Fahrer des Lasters musste außerdem eine Sicherheitsleistung in Höhe von 90 Euro wegen des nicht genehmigten Fahrens mit Überbreite leisten. Die dafür erforderliche Genehmigung konnte dann am Nachmittag erteilt werden, sodass der Sattelzug gegen 17 Uhr seine Fahrt fortsetzen konnte.

2. Polizei nimmt Tatverdächtigen fest: Ermittlungen wegen Verdacht des Raubes - Offenbach

(fg) Nach einem Raub in einem Parkhaus in der Waldstraße (einstellige Hausnummern) am Dienstagabend, kurz vor 20 Uhr, nahmen Polizeibeamte einen Tatverdächtigen im Alter von 19 Jahren vorläufig fest. Dieser soll zuvor mit einem Begleiter zwei im Parkhaus befindliche Personen angesprochen haben. Unter verbaler Androhung körperlicher Gewalt habe das Duo dann die mitgeführten Taschen des 18-jährigen Offenbachers und seines Begleiters durchsucht. Letztlich nahmen die Tatverdächtigen Bargeld und rund drei Gramm Marihuana an sich. Eine zivile Streife des Kriminaldauerdienstes machte den Tatverdächtigen ausfindig, nahm diesen vorläufig fest und brachte ihn zur Wache. Dort musste er eine Blutprobe abgeben. Der Komplize, der nach wie vor gesucht wird, war 19 bis 21 Jahre alt und trug eine schwarze Weste sowie einen dunkelblauen Pullover. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Seniorin mit Zetteltrick überrumpelt - Rodgau / Nieder-Roden

(cb) Zwei unbekannte Frauen klingelten am Dienstagnachmittag, gegen 15.40 Uhr, an der Wohnungstür einer älteren Dame in Nieder-Roden und brachten diese anschließend betrügerisch um Schmuck und Bargeld. Als die Seniorin den beiden Betrügerinnen die Tür öffnete, baten diese um Hilfe. Die Seniorin sollte eine Nachricht für einen vermeintlichen Mitbewohner des Mehrfamilienhauses schreiben. Schließlich ließ sie eine etwa 40 bis 50 Jahre alte Frau, die ungefähr 1,60 Meter groß war und dunkle Haare hatte in die Wohnung. Die Unbekannte hatte große dunkle Augen und trug eine schwarze Jacke. Sie ging mit der Wohnungsinhaberin in deren Küche, wo die 79-Jährige den Brief verfasste. Währenddessen betrat die zweite Täterin, welche ebenfalls zwischen 40 und 50 Jahre alt sein soll, unbemerkt die Wohnung und nahm mehrere Goldschmuckstücke und Bargeld an sich. Sie soll etwas kleiner, etwa 1,50 Meter groß gewesen sein. Diese Betrügerin war mit einer grauen Jacke und einem hellen Schal bekleidet. Nach der Tat flüchteten die Täterinnen mit ihrer Beute über die Seestraße in unbekannte Richtung. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 um sachdienliche Zeugenhinweise.

4. Autos geraten im Gegenverkehr aneinander: zwei Personen verletzt: Mainhausen / Mainflingen

(cb) Ein Sachschaden von geschätzten 4.500 Euro entstand am Montagabend bei einem Unfall auf der Zellhäuser Straße, nachdem ein Polo und ein VW im Gegenverkehr aneinandergeraten waren. Ersten Erkenntnissen nach soll der 21-jährige Lenker des schwarzen Polos auf einer Linksabbiegespur zu weit nach links abgekommen sein, weshalb es zur Kollision mit dem entgegenkommenden schwarzen Golf kam. Die beiden Unfallwagen wurden jeweils an der Fahrzeugfront beschädigt. Durch den Unfall erlitten beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen und mussten zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Polizei in Seligenstadt sucht nun Zeugen des Verkehrsunfalles und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

Offenbach, 04.12.2024, Pressestelle, Felix Geis

