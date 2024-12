Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Betrüger verschaffte sich Zugang zu Wohnung und floh ohne Beute; Ermittlungen wegen Bedrohung: Wer kennt den Unbekannten? ; Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen und mehr

1. Betrüger verschaffte sich Zugang zu Wohnung und floh ohne Beute - Hanau / Kesselstadt

(fg) Unter dem Vorwand einer zu verrichtenden Arbeit verschaffte sich ein Unbekannter am Dienstagnachmittag, gegen 13.15 Uhr, Zugang zu einer Wohnung in der Röntgenstraße (einstellige Hausnummern). Er gab gegenüber der Bewohnerin an, dass das Wasser abgestellt werden müsse, um an den Wasserleitungen arbeiten zu können. Nachdem die Frau den Betrüger in ihre Wohnung gelassen hatte, bekam sie rasch ein ungutes Gefühl und gab dies dem etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann zu verstehen. Der Unbekannte verließ in der Folge die Wohnung. Er hatte eine dickliche Figur, braune Haare und war 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er trug eine dunkle Jacke auf der ein Schild in Brusthöhe angebracht war sowie eine dunkle Hose. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Hinweise werden unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei entgegengenommen.

2. Ermittlungen wegen Bedrohung: Wer kennt den Unbekannten? - Hanau / Lamboy

(fg) Er soll am Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr, in der Lamboystraße im Innenhof eines dortigen Mehrfamilienhauses (10er Hausnummern) eine am Fenster stehende Frau bedroht haben. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang einen 1,90 bis 2 Meter großen Unbekannten von schlanker Statur. Der schwarzhaarige Mann, der eine schwarze Kapuzenjacke sowie eine helle Jeans trug, soll zudem ein Messer vorgezeigt haben. Weshalb es zu der Bedrohung kam, ist völlig unklar. Eine weitere im Innenhof befindliche Person soll der Täter ebenfalls bedroht haben. Anschließend machte er sich davon. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeistation Hanau II in der Cranachstraße.

3. Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen - Großkrotzenburg

(fg) Bereits vergangenen Donnerstag (28. November 2024) entwendete ein ungepflegter Mann mit rotblondem Haar einen Geldbeutel aus einer Handtasche einer Frau, welche sich zum Einkaufen im Aldi in der Marie-Curie-Straße befand. Die Handtasche war während der Tat, die sich gegen 13 Uhr ereignete, im Einkaufswagen. Der Dieb war etwa 1,80 Meter groß und trug eine braunfarbige verwaschene Jacke. Hinweise zu dem Unbekannten bitte an die Wache der Polizeistation in Großauheim unter der Rufnummer 06181 9597-0.

4. Einbrecher demontieren Terassentür - Schöneck

(nf) Am Dienstagabend nutzten Einbrecher zwischen 17.15 und 18.15 Uhr die einsetzende Dämmerung, um in ein Haus in der Dresdener Straße (30er Hausnummern) einzusteigen. Sie demontierten offenbar die gesamte Terassentür und gelangten anschließend in das Innere des Hauses. Sie durchsuchten mehrere Stockwerke und flohen dann in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden sowie der Wert der Beute belaufen sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Kripo, die vor Ort bereits Spuren sicherte, unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

5. Zeugen gesucht: Audi durch Parkplatzrempler beschädigt - Langenselbold

(cb) Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Dienstag, zwischen 9.35 Uhr und 10.40 Uhr, einen schwarzen Audi. Die Fahrzeugführerin stellte ihren A3 im Steinweg (10er Hausnummern) ab und musste bei ihrer Rückkehr feststellen, dass der schwarze Wagen mit DI-Kennzeichen im Heckbereich Kratzer aufwies. Der bis dato unbekannte Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den A3 und flüchtete, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro zu kümmern. Die Beamten der Polizeistation Hanau II haben die Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06181 9010-0 zu melden.

