Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Noch zwei unbekannte Täter verschafften sich am Freitag (15.11.2024) gegen 17:30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus im nordwestlichen Wohngebiet in Schwieberdingen. Die Täter hebelten hierzu die Terrassentüre auf und gelangten so in das Innere des Wohnhauses. Im Inneren wurden mehrere Schränke durchwühlt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handelt es sich bei dem Diebesgut um Bargeld sowie einen kleinen Goldbarren. Der Wert des Diebesguts wird auf ca. 5000 Euro und der entstandene Sachschaden auf rund 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können oder im entsprechenden Zeitraum etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ditzingen unter Tel.: 07156/43520 oder per Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

