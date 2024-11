Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (15.11.2024), zwischen 16:00 Uhr und 19:15 Uhr, kam es in einem südlich gelegenen Wohngebiet in Oberstenfeld zu einem Einbruch in ein Wohngebäude. Eine bislang unbekannte Täterschaft gelangte über ein gekipptes Zimmerfenster in das Einfamilienhaus. Hierfür wurde der geschlossene Rollladen nach oben gedrückt und das Fenster mit einem bislang unbekannten Werkzeug geöffnet. Anschließend wurden mehrere Räume durchwühlt. Beim Diebesgut handelt es sich um Bargeld und Sammlermünzen in bislang unbekanntem Wert. Der Sachschaden am Fenster wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können oder im entsprechenden Zeitraum etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar unter Tel.: 07144-9000 oder per Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

