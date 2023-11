Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Im Rausch zusammengestoßen

Gleich zwei betrunkene Autofahrer bei einem Unfall am Montagabend in Geislingen sind ihre Führerscheine nun los.

Wie die Polizei berichtet, waren die beiden Autofahrer gegen 21 Uhr in der Wiesensteiger Straße unterwegs. Wegen geparkten Fahrzeugen fuhren der 29-Jährige in seinem Audi und der 55-Jährige in seinem Mercedes in der Fahrbahnmitte. Die beiden Autos stießen ungebremst frontal zusammen. Der Rettungsdienst war vor Ort und kümmerte sich um die 29 und 55 Jahre alten Fahrer. Glücklicherweise wurden sie bei dem heftigen Zusammenstoß nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Fahrenden wohl nicht fahrtüchtig waren. Die Alcotests zeigten Werte deutlich über dem Erlaubten. Die Autofahrer mussten mit ins Krankenhaus. Eine Ärztin nahm ihnen Blut ab und die Beamten beschlagnahmten ihre Führerscheine. Die Polizei Geislingen schätzt den Schaden am Audi auf 3.500 Euro, den am Mercedes auf 7.000 Euro. Abschlepper bargen die nicht mehr fahrbereiten Autos.

