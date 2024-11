Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ingersheim: Von der Fahrbahn abgekommen und im Acker gelandet

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Mittwoch (13.11.2024), gegen 22:40 Uhr, ein 23-jähriger BMW-Lenker auf der Ludwigsburger Straße (L1113) in Richtung Freiberg am Neckar, in einer leichten Rechtskurve nach links in den Grünstreifen neben der Fahrbahn. Im weiteren Verlauf fuhr er ungebremst durch Abschrankungen und Bauzäune eines vorbereiteten Weihnachtsbaumverkaufs, passierte den asphaltierten Bereich einer dortigen Obsthalle und kam schlussendlich circa 50 Meter weiter auf einem Acker zum Stehen, der mit Nadeljungbäumen bepflanzt ist. Der 23-jährige wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden wird auf ungefähr 35.000 Euro geschätzt.

