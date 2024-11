Polizei Dortmund

POL-DO: Kontrollen in der Innenstadt - Polizei vollstreckt mehrere Haftbefehle und beschlagnahmt zwei Messer auf dem Weihnachtsmarkt

Dortmund (ots)

Bei Kontrollen zur Kriminalitätsbekämpfung in der Innenstadt hat die Polizei in den vergangenen Tagen zum Teil gemeinsam mit dem Gewerbeamt der Stadt Dortmund Dutzende Platzverweise erteilt, Haftbefehle vollstreckt und zahlreiche illegale Waren beschlagnahmt.

Drei Haftbefehle konnten die Einsatzkräfte bei Besuchen in Cafés in der nördlichen Innenstadt vollstrecken. Mehrere hundert Euro Bargeld wechselten den Besitzer, um einer Festnahme zu entgehen und den Haftbefehl aufzuheben. Zwei albanische Staatsbürger nahmen die Beamten fest, Verdacht des illegalen Aufenthalts in der Bundesrepublik.

Bei Kontrollen an den Zugängen zum Weihnachtsmarkt stellten die Beamten gestern, 25.11., bei Personendurchsuchungen zwei Messer sicher. Offensichtlich hatte sich bei den beiden Männern noch nicht herumgesprochen, dass Messer auf dem Weihnachtsmarkt nichts zu suchen haben und verboten sind. Anzeige folgt. Ebenso qualifizierten sich die beiden für eine Aufnahmeprüfung in das Messerverbotskonzept der Dortmunder Polizei.

In einem Reisebüro in der nördlichen Innenstadt fanden die Beamten in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeamt neben Pauschalreisen mit Halbpension auch hunderte unverzollte E-Zigaretten, insgesamt 357. Dazu einen vierstelligen Bargeldbetrag, bei dem derzeit nicht genau bekannt ist, woher das Geld stammt. Die Einsatzkräfte nahmen alles mit, Strafanzeigen sind die Folge.

Insgesamt machten die Einsatzkräfte bei den Kontrollen in der Innenstadt in den letzten Tagen weniger Feststellungen als sonst, was Drogen- und allgemeine Straßenkriminalität angeht. Die Polizei wird die Kontrollen unvermindert fortsetzen. Insbesondere der Weihnachtsmarkt steht dabei im Fokus.

