Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Einbruch in Metzgerei: Polizei nimmt minderjährigen Tatverdächtigen fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1045

In der Nacht zum Dienstag (26.11.) brach ein Jugendlicher in eine Metzgerei in der Dortmunder Innenstadt ein. Dank aufmerksamer Zeugen konnte der Tatverdächtige in der Nähe des Tatorts festgenommen werden.

Wenige Minuten nach Mitternacht saßen zwei Frauen in einem geparkten Auto an der Bachstraße, als plötzlich ein Mann versuchte, die Autotür zu öffnen. Der Versuch schlug fehl, auch bei einem anderen geparkten PKW hatte der Mann keinen Erfolg. Wenig später hörten die Frauen einen Knall. Sie verständigten sofort die Polizei.

Als die Einsatzkräfte kurz darauf eintrafen, stellten sie eine eingeschlagene Schaufensterscheibe bei einer Metzgerei an der Schillerstraße fest. Noch während der ersten Ermittlungen erreichte die Einsatzleitstelle ein weiterer Notruf: Einige Häuser weiter hatten Anwohner eine unbekannte Person im Hausflur angetroffen. Die Beschreibung stimmte mit den Aussagen der beiden Frauen überein.

Sofort eilten die Beamten zu dem Haus an der Schillerstraße. Der Tatverdächtige flüchtete unterdessen in den Innenhof, wo er sich hinter Mülltonnen versteckte. Nach mehrfacher Aufforderung durch die Beamten verließ er schließlich sein Versteck, wobei er immer wieder in seine Taschen griff. Die Beamten setzten den Taser ein und konnten den Tatverdächtigen anschließend festnehmen.

Bei ihm handelt es sich um einen 16-Jährigen ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland. Er blieb bei der Festnahme unverletzt. Seine Beute: Drei Spendendosen mit Münzgeld, die der Inhaber der Metzgerei für soziale Zwecke auf seinem Tresen aufgestellt hatte. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme stand der 16-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Der Jugendliche wurde vorläufig festgenommen und in das zentrale Polizeigewahrsam gebracht. Die Beamten fertigten Strafanzeigen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, versuchten Diebstahl aus PKW und Hausfriedensbruch.

