POL-PDLD: Landau - Straßenverkehrsgefährdung

Am 03.09.2024 befuhr gegen 07:40 Uhr ein 24-jähriger Opel-Fahrer den Ostring in Landau und wollte wenden. Ein nachfolgender 17-jähriger Mofa-Fahrer schätzte die Verkehrssituation falsch ein und kollidierte mit dem PKW Opel. Die Schadenshöhe beträgt circa 1300 Euro. Der Mofafahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten beim 17-Jährigen Anzeichen erlangt werden, die auf den Konsum Betäubungsmitteln hindeuteten. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen.

