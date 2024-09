Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kirrweiler - Flüchtiger Autofahrer gesucht

Kirrweiler (ots)

Wegen zu geringem Seitenabstand kollidierte am Dienstagmittag (03.09.2024, 13.10 Uhr) beim Überholen in der Marktstraße ein weißer PKW mit einem E-Scooterfahrer, der hinstürzte und sich an beiden Unterarmen verletzte. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, fuhr der unbekannte PKW-Fahrer davon. Die Polizei Edenkoben sucht unter der Telefonnummer 06323 9550 Zeugen, die den Verkehrsunfall mitbekommen haben oder die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können.

