Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Neugeborenes tot aufgefunden: Ermittlungen wegen Verdachts eines Tötungsdelikts gegen Mutter

Neu-Isenburg / Gravenbruch (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(fg) Nach dem Fund eines toten Neugeborenen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Mittwoch in Gravenbruch dauern die Ermittlungen gegen die mutmaßliche Mutter des Kindes an. Sie wird verdächtigt, den weiblichen Säugling kurz nach der Entbindung getötet zu haben. Angehörige hatten am Mittwochabend die Polizei über den Fund des Leichnams in der Wohnung informiert. Da der Säugling Hinweise von Gewaltanwendung aufwies, ermitteln die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Der Leichnam kam zur weiteren Untersuchung in ein rechtsmedizinisches Institut, wo eine Obduktion durchgeführt werden soll.

Die Beschuldigte soll am heutigen Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Presseanfragen sind bitte an die gemeinsame Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zuständigkeitsbereich Zweigstelle Offenbach - zu richten.

Offenbach, 05.12.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell