Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugenaufruf nach Nötigung und Beleidigung im Straßenverkehr; Fenster offenbar mit Axt eingeschlagen; Unfallflucht: Kleinwagen fährt gegen Geländer und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugenaufruf nach Nötigung und Beleidigung im Straßenverkehr - Hanau

(nf) Ein 46-Jähriger war am Mittwochabend, gegen 18.15 Uhr, mit seinem Auto auf der Westerburgstraße unterwegs, als er von einem grauen Skoda Octavia mit Hamburger Kennzeichen nach seinen Angaben mehrmals grundlos ausgebremst worden sei. An der Kreuzung Ludwigstraße stieg der unbekannte Fahrer des Mietwagens aus und beleidigte den Geschädigten. Die Polizei Hanau I ermittelt nun wegen des Verdachts der Nötigung und Beleidigung im Straßenverkehr. Personen die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 100 12-0 zu melden.

2. Fenster offenbar mit Axt eingeschlagen - Hanau / Kesselstadt

(cb) Einbrecher benutzten offenbar eine Axt, um am Mittwoch in ein Haus in der Eichhornstraße (einstellige Hausnummern) zu gelangen. Ersten Erkenntnissen nach schlugen diese, zwischen 8.30 Uhr und 19 Uhr, mit dem Werkzeug eine Fensterscheibe ein und gelangten im weiteren Verlauf in das Einfamilienhaus. Dort durchsuchten die Ganoven dann mehrere Räume nach Wertgegenständen. Mit ihrer Beute, zwei Dosen mit Münzgeld, flüchteten sie anschließend. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Die Ermittler des Einbruchkommissariats suchen nun Zeugen und bitten diese, sich unter der 06181 100-123 zu melden.

3. Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung - Bruchköbel

(fg) Vier Personen im Alter von 15, 17, 17 und 19 Jahren erschienen am Mittwochnachmittag eigenständig bei der Hanauer Polizei und gaben an, gegen 13.20 Uhr an der Bushaltestelle "Bahnhof" in Bruchköbel von mehreren Personen angegriffen worden zu sein. Bereits am Vormittag hätte es ein Streitgespräch mit einem der Unbekannten gegeben. Die Gruppe hätte das Quartett unvermittelt geschlagen und auch getreten. Die vier jungen Männer wiesen alle Verletzungen auf; der aufnehmende Beamte riet den Personen einen Arzt aufzusuchen und die Verletzungen entsprechend attestieren zu lassen. Die Ermittlungen werden nun wegen gefährlicher Körperverletzung geführt. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0.

4. Unfallflucht: Kleinwagen fährt gegen Geländer - Bruchköbel

(nf) Am Mittwochabend, gegen 22.35 Uhr, meldete eine Zeugin, dass ein silberner Kleinwagen gegen ein Geländer der Heinrich-Böll-Schule in der Pestalozzistraße gefahren sei. Die Beobachterin des Unfalls konnte ein Kennzeichen angeben, welches durch eine Streife überprüft wurde. Durch die Überprüfung konnte das Fahrzeug mit dem mitgeteilten Kennzeichen jedoch ausgeschlossen werden, weshalb die Polizei nun weitere Zeugen sucht. Gesucht wird ein silberner Kleinwagen mit Hanauer Kennzeichen. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise zu dem Unfall bitte telefonisch an die Polizeistation Hanau II unter der 06181 9010-0.

Offenbach, 05.12.2024, Pressestelle, Felix Geis

