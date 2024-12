POL-OF: Geschwindigkeitskontrollstellen für die 50. Kalenderwoche 2024

Neu-Isenburg (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen (cl) Im Zusammenhang mit dem am Mittwochabend in einer Wohnung in Gravenbruch tot aufgefundenem Neugeborenen (wir berichteten), ordnete nunmehr ein Richter vom Amtsgericht Offenbach gegen die mutmaßliche Mutter des Kindes die Untersuchungshaft an. Die 20-jährige ...

