POL-LB: Herrenberg: 75-Jähriger mit gestohlenen Bäumen erwischt

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Dienstag (10.12.2024) schlug ein noch unbekannter Täter in der Mozartstraße in Ehningen zu. Der Unbekannte schlug die Scheibe der Beifahrertür eines Opel ein, der am Fahrbahnrand im Kreuzungsbereich mit der Eichendorffstraße abgestellt war. Nachdem das Auto durchsucht worden war, hierbei jedoch vermutlich nichts Stehlenswertes festgestellt werden konnte, öffnete der Dieb die ...

