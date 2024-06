Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Mann zieht blank - Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Ein Mann hat sich zwei Frauen am Mittwoch (12.06.2024, 16.03 Uhr) in schamverletzender Weise an der Ems in Warendorf gezeigt.

Die beiden Frauen spazierten nahe der Straße Am Hartsteinwerk in Nähe der neuen Brücke an der Ems, als vermutlich ein 31-jähriger Warendorfer aus einem Gebüsch auf die beiden zutrat und seine Hose herunterzog. Die Frauen gingen weiter, der Mann manipulierte an seinem Glied. Ein Stück soll er den Frauen gefolgt sein, bis er dann seine Hose wieder hochzog und die Stelle verließ.

Wer ist Zeuge dieser Situation? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell