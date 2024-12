Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L1125

Ludwigsburg (ots)

Tödliche Verletzungen erlitt ein 48 Jahre alter Mercedes-Lenker am Mittwoch (11.12.2024), als er gegen 11.30 Uhr in Sachsenheim in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der 48-Jährige fuhr die Landesstraße 1125 von Bietigheim-Bissingen kommend entlang, als er kurz nach der Einmündung zur Mühlsteige aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Mercedes-Lenker touchierte zunächst einen Grundstückszaun, ehe er frontal gegen einen Strommast prallte. Durch die Wucht der Kollision kippte das Fahrzeug auf die Seite und geriet in Brand. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen durch Ersthelfer, starb der 48-Jährige noch an der Unfallstelle. Neben dem Mercedes wurden auch sechs Fahrzeuge eines angrenzenden Autohauses sowie der Strommast beschädigt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt rund 50.000 Euro belaufen. Die L1125 musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme bis etwa 13.50 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden.

