POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: auffallend viele Wohnungseinbrüche - Informationen für ein sicheres Zuhause

Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag (10.12.2024) gegen 20:10 Uhr kam es in der Stuttgarter Straße in Böblingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die Stuttgarter Straße aus Richtung Zeppelinstraße kommend und in Fahrtrichtung Silberweg. Mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls ...

mehr