Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Widerstand geleistet+++Bierflasche an den Kopf geworfen+++Eingebrochen und Bargeld entwendet+++Wohnungsbrand+++Illegales Kfz-Rennen+++Radfahrer bei Unfall verletzt+++Verkehrsunfall mit E-Scooter+++

Wiesbaden (ots)

1. Nach Beleidigung Widerstand geleistet, Wiesbaden, Mitte, Mauergasse, Samstag, 15.06.2024, 16:00 Uhr

(cw) Am Samstagnachmittag kam es in der Mauergasse in Wiesbaden zu einer volksverhetzenden Beleidigung. Gegen die Maßnahmen der Polizei wehrte sich der Täter anschließend und wurde festgenommen. Zeugen meldeten dem 1. Polizeirevier eine männliche Person, welcher in der Fußgängerzone Passanten anpöbelte und diese beleidigte. Eine entsandte Streife konnte die Person, einen 51-jährigen slowakischen Staatsbürger antreffen. Auch gegenüber den Beamten zeigte sich der Mann aggressiv und schlug in deren Richtung.

Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet. Der 51-Jährige wurde festgenommen und auf Anordnung eines Richters in Gewahrsam genommen. Da er ebenfalls deutlich alkoholisiert war, wurde ihm durch einen Arzt Blut abgenommen.

2. Bierflasche an den Kopf geworfen,

Wiesbaden, Blücherstraße, Freitag, 14.06.2024, 14:55 Uhr

(dme) Zu einer gefährlichen Körperverletzung durch einen Flaschenwurf kam es am Nachmittag des vergangenen Freitags in einer Gaststätte in der Blücherstraße im Wiesbadener Westend.

Gegen 14:55 Uhr befand sich ein 42-jähriger Mann aus Wiesbaden im Schankraum der Kneipe als sein gleichaltriger Kontrahent die Lokalität ebenfalls betrat. Aus bislang nicht näher bekannten Gründen kam es zum Streit zwischen beiden Personen. Im Rahmen dessen warf der später Hinzugekommene eine Bierflasche in Richtung des anderen Gastes und traf ihn hiermit am Kopf. Der Geschädigte wurde hierbei leicht verletzt, musste aber nicht vom Rettungsdienst versorgt werden. Der nicht unerheblich alkoholisierte Täter konnte durch die hinzugerufenen Polizeibeamten des 3. Polizeireviers vorläufig festgenommen werden. Er musste sich auf der Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen und wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen. Der Mann muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen zur der Auseinandersetzung aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2340 entgegen.

3. Eingebrochen und Bargeld entwendet

Wiesbaden, Untere Albrechtstraße, Freitag, 14.06.2024, 16:00 Uhr

(dme) Am vergangenen Freitagnachmittag kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Unteren Albrechtstraße.

Durch die bislang unbekannten Täter wurde das Türschloss der Wohnungstür gewaltsam entfernt, wodurch man in die Wohnung gelangte. Anschließend entwendeten die Täter einen Briefumschlag mit einer hohen vierstelligen Geldsumme aus einer Kommode und flüchteten vom Tatort.

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine weibliche Tatverdächtige, die folgendermaßen beschrieben werden kann: 20 - 35 Jahre alt, südosteuropäisches Erscheinungsbild, schwarze Haare, hellblaues weitgeschnittenes Jeans-Hemd, schwarze weite Hose, schwarze Sportschuhe mit weißen Sohlen, grau-weiße Tragetasche.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit Verkehrsunfall, Wiesbaden, Bismarckring/Goebenstraße, Sonntag, 16.06.2024, 01:00 Uhr,

(am)Ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen endete in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit einem Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei verletzt.

(am)Ein 20-jähriger und ein 21-jähriger Wiesbadener befuhren gegen 01:00 Uhr mit ihren Fahrzeugen den Bismarckring aus Richtung Sedanplatz in Richtung Ringkirche. An der rot zeigenden Fußgängerampel in Höhe Goebenstraße bremste der vorausfahrende jüngere Fahrzeugführer mit seinem VW Golf stark ab. Dies erfasste der hinter ihm fahrende 21-Jährige mit seinem Pkw Audi zu spät und stieß gegen das Heck des VW Golf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf gegen einen Metallpfosten und den dortigen Ampelmast geschoben. Beide Fahrzeuge waren dadurch nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer des Audi wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Nach den bisher vorliegenden Zeugenaussagen fielen beide Fahrzeuge zuvor in der Schwalbacher Straße und Bleichstraße mit überhöhter Geschwindigkeit auf. Im Verlauf der Fahrtstrecke sollen beide Fahrer bei Rot über eine Ampel gefahren sein und die Busspur zum schnelleren Vorankommen benutzt haben. Da aufgrund dieser Erkenntnisse von einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ausgegangen wird, wurden beide Fahrzeug, die Führerscheine der Fahrer und deren Mobiltelefone sichergestellt bzw. beschlagnahmt.

Der Regionale Verkehrsdienst hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Wohnungsbrand mit schwerverletzter Person, Wiesbaden, Ludwigsstraße, Samstag, 15.06.2024, 22:20 Uhr

(cw) Ein Wohnungsbrand forderte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Ludwigstraße in Wiesbaden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei. Eine Person schwebt in Lebensgefahr.

Gegen 22:20 Uhr meldeten mehrere Personen der Rettungsleitstelle Wiesbaden eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Ludwigstraße. Umgehend wurden Kräfte der Feuerwehr Wiesbaden und der Polizei zum Ereignisort entsandt. In einer Wohnung des Mehrfamilienhauses fanden die Kräfte der Berufsfeuerwehr den Bewohner der Wohnung, einen 34 - Jährigen vor. Dieser wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen zunächst in eine Wiesbadener Klinik und anschließend in eine Offenbacher Spezialklinik verbracht. Ein ebenfalls in der Wohnung befindlicher Hund konnte nur tot geborgen werden. Mehrere Wohnungen des Vorderhauses sind nicht aktuell nicht bewohnbar.

Weitere Verletzte waren nicht zu beklagen. Die Brandursache ist unklar, die Polizei hat in diesem Zusammenhang die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf mindestens 150.000 Euro.

6. Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt, Mainz-Kastel, Peter-Sander-Straße, Freitag, 14.06.2024, 15:20 Uhr

(dme) Am Nachmittag des vergangenen Freitags kam es in einem Kreisverkehr zwischen Peter-Sander-Straße und Ernst-Galonske-Straße im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem Auto, wobei der Radfahrer verletzt wurde.

Gegen 15:20 Uhr war ein 48-jähriger Autofahrer aus Wiesbaden auf der Peter-Sander-Straße in Richtung Ernst-Galonske-Straße unterwegs und fuhr hierzu in den dortigen Kreisverkehr. Zeitgleich befuhr ein 41-jähriger Radfahrer aus Mainz, der zudem ein zweijähriges Kind in einem entsprechenden Sitz auf dem Gepäckträger beförderte, die Anna-Birle-Straße und fuhr ebenfalls in den Kreisverkehr um in Richtung Otto-Suhr-Ring weiterzufahren. Im Kreisverkehr kam es daraufhin zum Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Auto. Der 41-jährige Radfahrer stürzte hierbei und erlitt nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Das zweijährige Kind blieb glücklicherweise unverletzt. Beide wurden zur weiteren Versorgung in ein Mainzer Krankenhaus eingeliefert. An dem Fahrrad entstand nur geringer Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Das Auto blieb unbeschädigt.

Das. 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

7. Verkehrsunfall mit E-Scooter - Fahrer schwer verletzt, Wiesbaden, Mitte, Wilhelmstraße/Rheinstraße, Samstag, 15.06.2024, 16:00 Uhr

(cw) Ein E-Scooter-Fahrer wurde am Samstagnachmittag in der Wilhelmstraße in Wiesbaden schwer verletzt.

Eine 50-Jährige Fahrerin eines BMW befuhr gegen 16:00 Uhr die Wilhelmstraße in Richtung Kureck. An der Kreuzung zur Frankfurter Straße musste sie verkehrsbedingt warten. Zur gleichen Zeit kam ihr ein 17-Jähriger auf einem "E-Scooter" auf der kombinierten Bus- und Fahrradspur entgegen. Als die Fahrerin des BMW bei grün weiterfahren wollte, überfuhr der 17-Jährige unvermittelt alle Fahrspuren, um verbotswidrig nach links in die Frankfurter Straße einzubiegen. Dabei kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 17-Jährige wurde schwer verletzt und zur Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Wiesbadener Klinik eingeliefert.

