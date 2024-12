Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Einbrecher in der Kornwestheimer Straße unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher war zwischen Dienstag (10.12.2024) 17.00 Uhr und Mittwoch (11.12.2024) 07.45 Uhr in der Kornwestheimer Straße in Münchingen unterwegs. Der Täter schnitt zunächst den Zaun auf, der ein Firmengelände umgibt. Nachdem er sich so Zutritt verschafft hatte, brach er das Vorhängeschloss, mit dem ein Anhänger gesichert worden war, auf. Aus dem Anhänger stahl er ein Elektrowerkzeug im Wert von mehreren Hundert Euro und macht sich davon. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ebenfalls auf mehrere Hundert Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 839902-0 oder E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Korntal-Münchingen zu melden.

