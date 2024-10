POL Schwaben Nord: Diebstahl aus Handtasche - Zeugen gesucht

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Mittwoch (23.10.2024) im Zeitraum von 11.00 Uhr bis 12.20 Uhr entwendete eine 37-jährige Frau Waren aus einem Kaufhaus und flüchtete. Polizeibeamte nahmen die 37-Jährige daraufhin fest. Die Mitarbeiterin eines Kaufhauses in der Bürgermeister-Fischer-Straße beobachtete, wie die Frau mehrere Waren entwendete, in ein Auto stieg und davonfuhr. Die Polizei leitete sofort ...

